Кхмеры чрезвычайного реагирования

Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити, находящийся с января в петербургском СИЗО, заявил, что готов отправиться на СВО, попутно обвинив высокие чины в своей стране в поддержке Украины. В прошлом он сам состоял в правящей партии, но ушел в оппозицию. Диссидент утверждает, что местные власти «крышуют» кибермошенничество в регионе: бывший магнат предал это огласке и теперь просит Владимира Путина о политическом убежище в РФ, опасаясь за свою жизнь. Примечательно, что недавний доклад ООН о ситуации в Камбодже, похоже, во многом согласуется с откровениями опального предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити (справа) и бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен (слева)

Фото: личный архив Хенг Сити Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити (справа) и бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен (слева)

Фото: личный архив Хенг Сити

Как стало известно «Ъ-СПб», находящийся под стражей в СИЗО № 1 «Кресты» в Колпино гендиректор крупной камбоджийской девелоперской компании Maritime Group Хенг Сити (Heng Sithy) отправил письмо (имеется в распоряжении «Ъ-СПб») президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждает, что правительство Камбоджи «всегда поддерживало Украину в российско-украинском конфликте». Там также говорится, что задержание бизнесмена было произведено по запросу властей королевства. Господин Сити был задержан в январе текущего года на Московском вокзале в Санкт-Петербурге на основании международного уведомления Интерпола с «красным углом» (Red Notice), которое требует последующей экстрадиции в страну, являющуюся инициатором розыска.

«Этот арест был осуществлен крупными министерствами, такими как Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и Бюро по борьбе с коррупцией, которые совместно сфабриковали ложные обвинения, чтобы экстрадировать меня… я прошу Вас, господин Президент, помочь мне избежать отправки обратно в Камбоджу и предоставить мне право на убежище в России на период до предстоящих всеобщих выборов в Камбодже в 2028 году»,— сказано в сообщении.

Несколько лет назад Хенг Сити вышел из находящейся у власти Народной партии Камбоджи, чтобы создать свою.

В конце минувшего года он был лишен почетного звания Ohkna, которое присуждается предпринимателям, щедро жертвующим на благотворительность, а уже после объявления в розыск его паспорт был аннулирован.

В последнее время Хенг Сити активно разоблачал предполагаемую коррупцию в стране. По его словам, высокопоставленные чиновники, а также китайские и камбоджийские бизнесмены замешаны во взяточничестве и содействии нелегальным онлайн-казино. Так, предприниматель заявил, что Хун То (Hun To), племянник бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена (Hun Sen) и двоюродный брат действующего главы кабмина Хун Манета (Hun Manet), украл у китайского инвестора $9 млн. Также он полагает, что Хун То пользуется защитой высшего руководства страны. Согласно данным СМИ, Хун То некогда обвинялся в торговле людьми, кибермошенничестве и наркобизнесе, но осужден не был.

Кроме того, оппозиционер обвинил в различных преступлениях экс-губернатора провинции Преа-Сианук Коуча Чамроюна (Kuoch Chamroeun), министра внутренних дел Сар Сокха (Sar Sokha), генерального комиссара национальной полиции Сар Тхета (Sar Thet), госсекретаря внутренних дел Сок Фхала (Sok Phal) и многих других.

В письме камбоджиец подчеркнул, что дважды посетил Россию в декабре 2024 года с целью перенять «превосходный стиль руководства» Владимира Путина.

Однако российские адвокаты камбоджийца, Алексей Крюков и Дарья Руденко, жалуются на чрезмерную бюрократизацию процедуры получения в РФ статуса беженца или просителя убежища. В разговоре с «Ъ-СПб» юристы отметили, что данный процесс был запущен совсем недавно из-за того, что в администрации изолятора в Колпино документы их подзащитного, включая соответствующее заявление, постоянно терялись. «Наверное, только с пятой — если не больше — попытки его заявление наконец-то зарегистрировали. К нему приезжали сотрудники управления по вопросам миграции, но это было совсем недавно, и никакого решения еще нет»,— пояснила госпожа Руденко.

Защитники указали, что ими были предоставлены материалы, которые содержат информацию, что в Камбодже происходят политические убийства, а сам Хенг Сити является у себя на родине достаточно яркой личностью и занимался в том числе разоблачениями местных чиновников и бизнесменов самого высокого уровня. Немалые сложности, по их словам, доставляет отсутствие переводчика, владеющего кхмерским языком.

«С юридической точки зрения его преследование камбоджийскими властями настолько смешное, что у меня просто слов других нет! Никакой доказательной базы! Но я не могу понять позицию нашей прокуратуры. Когда-то давно тот же бизнесмен Сергей Полонский уехал в Камбоджу. И по запросу Генпрокуратуры Камбоджа его не выдала. При этом там детально изучили причины его преследования,— подчеркнул господин Крюков.— Но если мы действуем на основе двустороннего доверия, то почему Камбоджа поступает так, как ей заблагорассудится? А у нас это происходит, при всем уважении к органам власти, настолько формально, что волосы становятся дыбом!»

Адвокаты также сообщили, что на заседании в Колпинском райсуде по продлению меры пресечения их доверитель заявлял, что власти Камбоджи якобы поддерживают Украину. Конкретные имена он не назвал, однако пообещал сделать это, когда выйдет на свободу. Несколько высокопоставленных чиновников, с его слов, напрямую спонсировали подготовку саперов ВСУ.

Впрочем, данная информация не составляет какой-либо тайны. О том, что камбоджийские специалисты обучают прибывших в страну украинцев навыкам разминирования, писали многие СМИ. Правительство азиатской страны подчеркивало, что тренировки военных носят исключительно гуманитарный характер, и выразило готовность сотрудничать и с российской стороной.

Защитники передали, что экс-магнат даже готов пойти на СВО — лишь бы его не экстрадировали.

Также господин Сити уверяет, что в случае получения им российского гражданства (сейчас, по утверждению адвокатов, из-за аннулированного паспорта он является апатридом) может задействовать свои обширные связи для налаживания поставок зерновых культур и быть полезен во многих других вещах.

Добавим, что в апреле Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало доклад «Точка перегиба: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии». Согласно его выводам, наиболее активно криминальный бизнес, через который проходят десятки миллиардов долларов, развивается в Мьянме и Камбодже. Именно в этих государствах, считают в УНП ООН, действуют масштабные комплексы, замаскированные под деловые центры, казино и гостиницы. Регион, по мнению экспертов, стал по сути сложной взаимосвязанной экосистемой, управляемой преступными синдикатами.

Андрей Кучеров