В аэропорту Внуково сняты ограничения полетов
В аэропорту Внуково в 10:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщили в пресс-службе Росавиации. Прием и выпуск воздушных судов не производился в течение полутора часов.
Пассажиры в аэропорту Внуково
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс во Внуково»,— сказано в сообщении.
Сообщается, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов ВС. В пресс-службе подтвердили, что ограничения вводились с этой целью. Подробности не уточняются.