В аэропорту Внуково сняты ограничения полетов

В аэропорту Внуково в 10:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщили в пресс-службе Росавиации. Прием и выпуск воздушных судов не производился в течение полутора часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры в аэропорту Внуково

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пассажиры в аэропорту Внуково

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс во Внуково»,— сказано в сообщении.

Сообщается, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов ВС. В пресс-службе подтвердили, что ограничения вводились с этой целью. Подробности не уточняются.

Екатерина Отрашкевич