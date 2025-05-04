В Ростовской области демонтировали памятник атаману Петру Краснову

Из частного музея в Ростовской области сотрудники правоохранительных органов вывезли скульптуры казака Петра Краснова, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

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«Краснов симпатизировал нацистскому режиму в Германии и возлагал на него надежды как на будущего победителя в мировой войне. Мечтам предателя не было суждено сбыться: его выдали СССР, где казнили в 1947 году»,— сказано в сообщении.

Две скульптуры Петру Краснову находились в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской. Владелец музея Владимир Мелихов оштрафован за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Отмечается, что ранее в учреждении уже находили документы и литературу, картины с изображением пособников нацистов.

Мария Иванова