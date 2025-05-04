Россиянин с мировым рекордом выиграл ультрамарафон на тысячу километров

Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», пробежав 1047,5 км. Он также установил мировой рекорд по длине дистанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Ивана Забоского во «Ввконтакт» Фото: Страница Ивана Забоского во «Ввконтакт»

Ультрамарафон проходил в городе Валлон-Пон-д'Арк на юге Франции. 146 бегунов-любителей из 21 страны преодолевали кольцевой маршрут длиной 1,28 км. Соревнования начались 28 апреля в 12:00 по местному времени и завершились 4 мая.

37-летний Иван Заборский пересек финишную черту с российским флагом в руках. Еще одна россиянка Ирина Масанова показала пятый результат среди всех участников и второй среди женщин. Суммарно она пробежала 832,5 км за шесть дней.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал победу Ивана Заборского важным результатом для российской легкой атлетики. Он добавил, что спортсмен во время соревнований показал пример силы воли, дисциплины и мастерства.