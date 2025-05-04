Полиция ведет проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву

В Иваново сотрудники полиции начали проверку после нападения на народную артистку России Надежду Кадышеву. Инцидент произошел 30 апреля вечером после концерта исполнительницы в Ленинском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Кадышева

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Надежда Кадышева

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, неизвестная женщина внезапно напала на солистку ансамбля «Золотое кольцо» после завершения выступления. Очевидцы рассказали, что злоумышленница схватила певицу за шею во время поклонов и выкрикивала нечленораздельные слова. Рядом с нападавшей находился мужчина в кепке, который что-то ей нашептывал.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в МВД. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По завершении будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Представители Надежды Кадышевой уточнили, что здоровье артистки не пострадало. Однако после происшедшего певица намерена пересмотреть меры безопасности на концертах и порядок взаимодействия со зрителями.