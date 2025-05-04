Премьер Словакии сообщил, что приедет в Москву на День Победы не один

В последние дни ходили слухи о том, что с премьер-министром Словакии Робертом Фицо творится что-то неладное — он внезапно отменил все деловые мероприятия. Из этого делали вывод, что вслед за премьером Сербии Александром Вучичем заболел и его словацкий коллега, тоже обещавший приехать в Москву на Парад Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Слухи опроверг сам господин Фицо, выступивший в воскресенье, 4 мая на пресс-конференции в Братиславе. Он сообщил, что вместе с ним в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поедут два студента.

Официальная делегация — это 1+2. Я выбрал двух студентов, которые будут принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных официальной программой»,— сообщил господин Фицо (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, в Москву прилетят другие гости из Словакии — депутаты Национального совета (парламента страны) и Европарламента, однако у них будет своя отдельная программа и они не войдут в делегацию премьер-министра.

Ранее Роберт Фицо раскритиковал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес гостей Дня Победы в Москве, назвав их «неприемлемыми и невиданными».