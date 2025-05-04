В аэропорту Внуково ввели временные ограничения полетов

В аэропорту Внуково с 9:06 мск введены временные ограничения полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Введен план «Ковер».

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности.

Екатерина Отрашкевич