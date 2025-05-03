Кадыров заявил о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отряды спецназа «Ахмат» совместно с штурмовыми группами предотвратили проникновение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Минобороны России о попытках ВСУ прорваться в регион не сообщало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1 мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Как добавил глава Чечни, российские войска получили информацию о местоположении украинских военнослужащих при помощи дронов. Он уточнил, что координаты передали танкистам, которые открыли огонь.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».