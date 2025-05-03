В Роспотребнадзоре исключили распространение сибирской язвы в России

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков эпидемического распространения сибирской язвы на территории России. В ведомстве сообщили, что ситуация под контролем, а все необходимые меры по санитарной безопасности принимаются на пунктах пропуска через государственную границу.

Сегодня в Таиланде были зарегистрированы два случая сибирской язвы, один из которых завершился летальным исходом из-за септической формы болезни. Заболевание возникло после забоя больного крупного рогатого скота и употребления его мяса. Все лица, контактировавшие с инфицированным животным и употреблявшие зараженное мясо, находятся под медицинским наблюдением.

«Роспотребнадзор мониторит ситуацию с сибирской язвой в Таиланде… Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена»,— сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

Для предотвращения завоза опасных инфекций в Россию во всех пунктах пропуска ведется санитарно-карантинный контроль с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр». Эта система отслеживает обстановку в режиме реального времени и минимизирует риски осложнения эпидемической ситуации.