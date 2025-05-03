ХК «Салават Юлаев» проиграл в Уфе «Локомотиву» из Ярославля со счетом 0:3

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл второй домашний матч против ярославского «Локомотива» в рамках полуфинала Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра на льду «Уфа-Арены» завершилась со счетом 0:3.

В отличие от предыдущих матчей серии, место в воротах «Салавата Юлаева» с первых минут занял Александр Самонов, а не Семен Вязовой.

В первом периоде лучший шанс открыть счет «Салават Юлаев» имел на 13 минуте в большинстве после удаления защитника «Локомотива» Алексея Береглазова: канадский форвард Джошуа Ливо броском с правой точки вбрасывания попал в штангу.

Открыл счет и, по сути, забил победный гол нападающий ярославцев Даниил Тесанов на 16 минуте, завершивший контратаку «три на два», переиграв Самонова в ближнем бою. Ассистентами стали нападающие Никита Кирьянов и Илья Николаев.

За две секунду до конца периода счет стал 0:2, отличился сам Николаев. После вбрасывания на правой точке в зоне «юлаевцев» на синей линии шайбу подобрал Береглазов и сделал наброс. По пути шайба коснулась уфимского нападающего Артема Пименова и отскочила на пятачок, где Тесанов дотянулся до шайбы в борьбе с капитаном уфимцев Григорием Паниным и протолкнул ее Николаеву, который броском с неудобном руки попал под щиток Самонова.

Второй период, как и в четырех предыдущих играх противостояниях, остался за «Локомотивом» — единственную шайбу на третьей минуте забил форвард Егор Сурин. Нападающий Павел Красковский с правого фланга вошел в зону уфимцев и оставил шайбу Сурину. Тот обыграл защитника Ильдана Газимова и, выйдя на пятак, бросил в левый угол ворот, 0:3.

«Салават Юлаев» пытался сократить разрыв, в том числе в большинстве (удалился за удар клюшкой ярославский форвард Александр Радулов), однако забить не получилось.

На четвертой минуте третьего периода за игру высоко поднятой клюшкой двухминутный штраф получил уфимский нападающий Денис Ян, но и «Локомотив» использовать «лишнего» не сумел.

За пять минут до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов удалился за игру высоко поднятой клюшкой. Тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменил Самонова на шестого полевого игрока. Но опасных моментов в большинстве «юлаевцы» создать не смогли. Остаток матча прошел без голов.

Теперь «Салават Юлаев» уступает в полуфинальной серии со счетом 1:3 и находится в одном поражении от вылета — шестая игра с «Локомотивом», которая пройдет в Ярославле 5 мая, может оказаться для «юлаевцев» последней.

Идэль Гумеров