Выручка пермского производителя окон перевалила за 7 млрд рублей

Пермское ООО «Амега» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества увеличилась на 26,5%, достигнув 7 млрд руб. (годом ранее — 5,5 млрд руб.). При этом чистая прибыль компании выросла более чем в три раза: с 77,7 млн руб. в 2023-м до 260,3 млн руб. в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Амега» было зарегистрировано в 2008 году в Перми. Согласно Rusprofile, основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Единоличным учредителем является местная предпринимательница Жанна Кривощекова. Согласно официальному сайту, компания занимается созданием светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия, включая окна, балконы и двери. Продукция реализуется на дилерском рынке и рынке корпоративной застройки в восьми регионах.