Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса в Россию

По итогам 2024 года Китай нарастил поставки мяса в Россию в 3,9 раза и вошел в тройку главных экспортеров этой продукции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и международную статистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

За прошлый год Россия импортировала мяса примерно на $2,2 млрд. Лидером по объему поставок стала Белоруссия (доля 56,5%, $1,3 млрд), за год импорт этого товара оттуда вырос на 15%. На втором месте — Бразилия (18,1%, продажи выросли почти на треть, до $404,3 млн). Китай поднялся с девятого места на третье, поставки мяса оттуда увеличились до $125,8 млн (5,6% в общем объеме).

В топ-10 поставщиков мяса также вошли:

Парагвай (4,3%, $95,9 млн);

Швейцария (3,6%, $81,2 млн);

Аргентина (3,5%, $78 млн);

Казахстан (2%, $45,1 млн);

Уругвай (1,9%, $42,7 млн);

Колумбия (1,8%, $40,2 млн);

Индия (1,6%, $36,5 млн).

О ситуации на мясном рынке — в материале «Ъ» «В России не год свиньи».