В Вашингтоне пройдет «Бессмертный полк»

Координатор «Бессмертного полка» Анна Блоха сообщила, что шествие, посвященное Дню Победы, пройдет в Вашингтоне сегодня, 3 мая. Акция не проходила в столице США шесть лет подряд — сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за «сложной политической ситуации», объяснила координатор.

Шествие начнется в парке Лафайет-сквер, который находится у Белого дома, рассказала она «РИА Новости». «Полк» пройдет до мемориала Второй мировой войны.

Согласованное количество участников в шествии — 300 человек. Впрочем, Анна Блоха считает, что людей придет меньше. «Думаем, что сто человек наберется»,— сказала она. Организаторы не ожидают, что к шествию присоединится посол России в США Александр Дарчиев.

Участники «полка» колонной проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла в Томске в 2011 году, а позже стала проходить во многих городах мира.