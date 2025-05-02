Представитель «Хамаса» заявил о готовности заключить сделку с Израилем
Один из лидеров палестинского движения «Хамас» Абдель Рахман Шадид подтвердил, что организация готова заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Он напомнил, что «Хамас» предложил ЦАХАЛу заключить перемирие сроком на пять лет, однако израильское правительство отказалось завершать боевые действия.
Один из лидеров «Хамаса» Абдель Рахман Шадид
Фото: Палестинский информационный центр
«"Хамас" подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных.— "Ъ"), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне»,— сказал Абдель Рахман Шадид (трансляцию выступления вел телеканал «Аль-Джазира»).
Господин Шадид уточнил, что «Хамас» рассмотрит любые предложения о постоянном прекращении огня, выходе израильских военных из сектора Газа и заключении сделки об обмене.
29 апреля израильские официальные лица сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить конфликт в секторе Газа к октябрю. При этом ЦАХАЛ намерен ужесточить ход боевых действий. Израиль возобновил удары по Палестине 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.
Подробнее — в материале «Войну в Газе ограничили дедлайном».