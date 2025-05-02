Представитель «Хамаса» заявил о готовности заключить сделку с Израилем

Один из лидеров палестинского движения «Хамас» Абдель Рахман Шадид подтвердил, что организация готова заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Он напомнил, что «Хамас» предложил ЦАХАЛу заключить перемирие сроком на пять лет, однако израильское правительство отказалось завершать боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из лидеров «Хамаса» Абдель Рахман Шадид

Фото: Палестинский информационный центр Один из лидеров «Хамаса» Абдель Рахман Шадид

Фото: Палестинский информационный центр

«"Хамас" подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных.— "Ъ"), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне»,— сказал Абдель Рахман Шадид (трансляцию выступления вел телеканал «Аль-Джазира»).

Господин Шадид уточнил, что «Хамас» рассмотрит любые предложения о постоянном прекращении огня, выходе израильских военных из сектора Газа и заключении сделки об обмене.

29 апреля израильские официальные лица сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить конфликт в секторе Газа к октябрю. При этом ЦАХАЛ намерен ужесточить ход боевых действий. Израиль возобновил удары по Палестине 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.

Подробнее — в материале «Войну в Газе ограничили дедлайном».

Екатерина Отрашкевич