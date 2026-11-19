«Лестер» расторг контракт с главным спонсором из-за порноактрисы Евы Элфи
Английский футбольный клуб «Лестер» прекратил сотрудничество с титульным спонсором — букмекерской компанией BC Game. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Ранее амбассадором BC Game стала российская порноактриса Ева Элфи (настоящее имя — Юлия Романова). Болельщики клуба выступили против такого партнерства. «Азартные игры и порнография оказывают разрушительное воздействие на жизни людей, особенно молодежи. Подобные соглашения открывают доступ к этим двум мирам для более широкой аудитории и, как следствие, связывают их с “Лестером”»,— сказано в их заявлении.
В «Лестере» заявили, что решение о расторжении контракта с BC Game «стало результатом конструктивных переговоров». Стороны пришли к выводу, что «их коммерческие приоритеты будут различаться». Отмечается, что болельщики, купившие клубные футболки с логотипом букмекера в течение последних 28 дней, могут вернуть ее и получить полный возврат средств.