Ранее амбассадором BC Game стала российская порноактриса Ева Элфи (настоящее имя — Юлия Романова). Болельщики клуба выступили против такого партнерства. «Азартные игры и порнография оказывают разрушительное воздействие на жизни людей, особенно молодежи. Подобные соглашения открывают доступ к этим двум мирам для более широкой аудитории и, как следствие, связывают их с “Лестером”»,— сказано в их заявлении.