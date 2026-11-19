На саммите АТЭС завершилась встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, большая ее часть прошла в закрытом формате.
На открытой части Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину обсудить глобальные и региональные связи, а также вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Дональд Трамп указал на важность контроля над Международным уголовным судом. Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал уничтожить ядерное оружие.