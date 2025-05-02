ЕС оштрафовал TikTok на €530 млн за передачу данных пользователей в Китай

Ирландская комиссия по защите данных на этой неделе оштрафовала компанию ByteDance, являющуюся владельцем сервиса коротких видео TikTok, на €530 млн за нарушения GDPR — регламента ЕС о персональных данных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комиссия установила, что ByteDance не смогла доказать ограничение доступа сотрудников из Китая к данным пользователей из ЕС. Европейское законодательство требует хранения данных на территории региона. Компанию обязали за полгода привести обработку данных в соответствие с законами ЕС.

Представители ByteDance заявили о намерении оспорить решение. Они утверждают, что решение не учитывает меры безопасности, введенные в 2023 году. В ByteDance пояснили, что данные пользователей ЕС хранятся в специальных центрах обработки данных в Европе и США и компания никогда не получала запросов от китайских властей на доступ к этим данным.

Пользовательская база TikTok в Европе составляет около 175 млн человек. Это не первый крупный штраф для ByteDance в регионе. В 2023 году компания была оштрафована на €345 млн за нарушение правил обработки персональных данных детей.