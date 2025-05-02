Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше

В Польше в результате дорожной аварии погиб норвежский предприниматель Вигнер Линдал Олайсен, один из самых богатых граждан страны и магнат рыбной промышленности, сообщает радиостанция RMF FM.

Авария произошла на трассе №50 между населенными пунктами Гура-Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве. Автомобиль Jaguar, на котором ехал 42-летний бизнесмен, по неизвестным причинам врезался в дерево.

Вигнер Линдал Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972 году. Компания специализируется на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года господин Олайсен продал долю в Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив за сделку около $750 млн.