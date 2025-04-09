Петербуржец получил 3,5 года колонии за кражу ценностей из церкви

Ленинский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 года в ИК общего режима Василия Короткова, похитившего жертвенные украшения из Троице-Измайловского собора (п. б ч. 4 ст. 158 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2024 года Коротков пришел в Троице-Измайловский собор. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина отжал цилиндровый замок киота иконы «Всецарица», где хранились жертвенные украшения, которые он украл, после чего скрылся с места преступления.

Среди похищенного две цепи из золота, 31 кольцо, 14 серег из золота, пять подвесок, медальон, пять крестиков, два браслета, семь цепочек и восемь фрагментов цепочек. В результате действий злоумышленника собору был причинен ущерб на сумму более миллиона рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге отправили в колонию на шесть лет укравшего товары на миллион рублей.

Артемий Чулков