Топ-менеджер «Башкиравтодора» не смог оспорить арест имущества

Исполняющий обязанности гендиректора АО «Башкиравтодор» Александр Ликомаскин не сумел добиться отмены судебного определения об аресте имущества.

Как сообщал «Ъ-Уфа», арбитражный суд Башкирии арестовал также имущество гендиректора компании Ильдара Юланова (подсудимый по делу о мошенничестве в особо крупном размере) и бывшего исполняющего обязанности руководителя компании Ильгиза Усманова, приняв обеспечительные меры по заявлении о привлечении их к субсидиарной ответственности за доведение «Башкиравтодора» до банкротства. С ходатайством об аресте имущества стоимостью 3,5 млрд руб. в суд обратилось ООО «Сколхимпром», инициатор спора.

В жалобе на определение Александр Ликомаскин утверждал, что заявитель не привел достаточных доказательств в необходимости обеспечительных мер. Кроме того, утверждал он, обязательства «Башкиравтодора» перед кредиторами, включенные в том числе в реестр требований, возникли задолго до его вступления в должность исполняющего обязанности гендиректора.

Также господин Ликомаскин указывал, что на своем посту он не оказывал какого-либо противодействия временному управляющему «Башкиравтодора» Александру Путинцеву.

Арбитражный суд Башкирии доводы господина Ликомаскина отклонил.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии. В 2024 году началось дело о банкротстве компании. Кредиторами выступают более 200 лиц, а реестр обязательств составляет около 3,5 млрд руб. В рамках дела о банкротстве суд запретил акционерам «Башкиравтодора» — минземимуществу Башкирии и АО «Региональный фонд» — вносить изменения в уставный капитал компании, продавать и закладывать акции и оценивать их рыночную стоимость. Кроме того, арестовано имущество «Регионального фонда» в пределах 2,2 млрд руб. По итогам 2024 года выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд руб., убыток — 719,3 млн руб.

Идэль Гумеров