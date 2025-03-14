Суд арестовал имущество руководителей «Башкиравтодора» на 3,5 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии, рассматривающий дело о банкротстве АО «Башкиравтодор», наложил арест на имущество и банковские счета гендиректора компании Ильдара Юланова, а также Ильгиза Усманова и Александра Ликомаскина, в разное время исполнявших обязанности руководителя организации. Арест не распространяется на суммы в размере прожиточного минимума.

Об обеспечительных мерах просило ООО «Сколхимпром», иницировавшее обособленный спор о привлечении топ-менеджеров и акционеров «Башкиравтодора» к субсидиарной ответственности. Под арест попало имущество в пределах размера задолженности, включенной в реестр требований к «Башкиравтодору». По состоянию на 12 марта это 3,45 млрд руб. «Сколхимпром» считает, что общий размер требований к должнику превышает 5 млрд руб.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии. 59,3% акций компании принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 28,7% — АО «Региональный фонд». В мае 2024 года в компании введено наблюдение, временным управляющим назначен член СРО «Содружество» Александр Путинцев.

Гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов проходит обвиняемым по дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело рассматривает Кировский районный суд Уфы. В начале марта акции «Башкиравтодора» были арестованы по требованию ООО «Аквамак-процессинг».

ООО «Сколхимпром» является одним из кредиторов «Башкиравтодора», в реестр требований включена задолженность в 721,5 млн руб. В сентябре 2024 года директор кредитора Эдуард Яхин подал заявление о привлечении контролирующих АО «Башкиравтодор» лиц к субсидиарной ответственности. Предварительное заседание по спору назначено на 17 марта.

Идэль Гумеров