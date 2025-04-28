Haval Jolion стал лидером продаж новых машин в Петербурге за I квартал 2025 года

На учет в Петербурге по итогам первого квартала встали 616 новых кроссоверов Haval Jolion. Об этом 28 апреля в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Денис Гаврилов. Следом расположилась модели от отечественного бренда Lada. Модель Granta приобрели 589 человек, тройку замкнула Vesta (584 машины). В пятерку также вошли Lada Largus и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Гаврилова, всего в первом квартале 2025 года в городе на Неве продали 12 375 новых легковых и коммерческих автомобилей, спад к началу 2024 года составил 30%. Если брать самые продаваемые марки по России, то лидером идет Lada с 2047 автомобилями. Haval в свою очередь продал 1982 машины.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские дилеры KIA опровергли информацию о возвращении компании в Россию. Если решение о возвращении все же будет принято, то продажи начнутся только во втором полугодии.

Андрей Маркелов