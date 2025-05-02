Застройщики на Ставрополье на 22% чаще стали закупать бюджетные материалы

Строительные компании Ставропольского края провели 184 тендера на закупку бюджетных материалов с начала 2025 года, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу компании «ТендерПро».

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Первый квартал 2025 года оказался тревожным для участников строительного рынка из-за сокращения новых проектов и продолжающегося роста закупочных цен на стройматериалы.

«Чтобы сдержать рост затрат, строительные компании стали на 17% чаще проводить торги на закупку более доступных материалов»,— пояснила коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Застройщики стремятся заключать долгосрочные контракты с фиксацией цен на 6-9 месяцев вперед, а также запрашивают месячную отсрочку платежей.

В Ставропольском крае наибольший рост спроса зафиксирован на стеклопластиковую арматуру — на 36,7%, сэндвич-панели — на 17,4%, профнастил — на 17,2%. Также увеличился интерес к СИП-панелям (14,4%) и стальным тонкостенным конструкциям (9,3%).

Николай Аксенов