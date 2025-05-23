Сегодня исполняется 74 года 12-му чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы Анатолию Карпову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Карпов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анатолий Карпов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет первый зампредседателя правления «Российского фонда мира» Елена Сутормина:

— Дорогой и уважаемый Анатолий Евгеньевич! От всей души, от Советского и Российского фондов мира хочу сердечно поздравить Вас с днем рождения! Вы — выдающийся представитель отечественной и мировой шахматной элиты, добившийся блестящих результатов, огромного количества побед и завоевавший самые громкие награды и титулы. Вы блестяще проводите благотворительные акции, открываете шахматные школы и проводите уроки мастерства по всему миру, объединяете друзей и соратников, которые уважают и поддерживают Вас в вашей многосторонней деятельности на благо страны, в том числе и на посту почетного президента Советского фонда мира. Не могу не отметить, что с Вашей поддержкой реализуется российско-китайский гуманитарный проект «Голос музыки». Не менее символично, что в Ваш день рождения завершается «Кубок Карпова — 50 лет спустя», в котором приняли участие и ветераны игры, и самые молодые таланты. Благодаря Вашему трудолюбию, силе воли и целеустремленности Вы стали примером для молодежи. Желаю здоровья, долгих лет жизни, новых свершений и творческих радостей!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»