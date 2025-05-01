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Коммерсантъ FM
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Ролан Гусев возглавил московский ФК «Динамо» до конца сезона

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо». Он будет занимать должность до конца сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба (ФК).

Марцел Личка (в центре) и Ролан Гусев (слева)

Марцел Личка (в центре) и Ролан Гусев (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Марцел Личка (в центре) и Ролан Гусев (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Гусев — воспитанник московского "Динамо", сыгравший за основу бело-голубых 161 матч и забивший 28 голов»,— говорится в сообщении. 47-летний футболист является заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА-2005 в составе московского ЦСКА. К тренерскому штабу «Динамо» Гусев присоединился в 2023 году. Он обладает тренерской лицензией УЕФА категории А, сейчас проходит обучение на лицензию Pro.

Ранее главным тренером клуба был чех Марцел Личка. Он возглавил команду в 2023 году, о его уходе с поста в «Динамо» сообщили сегодня, 1 мая. Пресс-служба также анонсировала другие изменения в клубе, о которых сообщат позднее.

В ближайшем матче 5 мая «Динамо» встретится на выезде с самарским ФК «Крылья Советов». Сейчас московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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