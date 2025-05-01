Марцел Личка покинул пост главного тренера ФК «Динамо»

Чех Марцел Личка покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале. Соглашение с ним было рассчитано до конца июня 2025 года.

29 апреля «Динамо» со счетом 2:1 уступило московскому «Спартаку» в матче второго этапа полуфинального раунда «Пути регионов» Кубка России.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Личка возглавил команду в 2023 году. Под его руководством «Динамо» завоевало бронзу чемпионата России в сезоне-2023/24. Ранее чешский специалист тренировал «Оренбург».

Таисия Орлова