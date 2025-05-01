«Динамо» финиширует без наставника

Футбольное «Динамо», которое год назад в заключительном туре упустило, казалось, верное золото чемпионата России, в концовке этого сезона удивило неординарным кадровым решением. После кубкового поражения от «Спартака» динамовцы расстались с главным тренером Марцелом Личкой. Увольнение наставника произошло перед важнейшими матчами сезона — несмотря на неровную игру весной, занимающее пятое место в таблице российского первенства «Динамо» все еще имеет хорошие шансы завоевать медаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марцел Личка во время полуфинального матча Кубка России ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва), 12 марта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марцел Личка во время полуфинального матча Кубка России ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва), 12 марта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Динамо» сообщило об отставке главного тренера Марцела Лички. Прощаясь с ним, клуб поблагодарил Личку за проделанную работу, отметив, что с чешским специалистом, возглавившим динамовцев летом 2023 года, команда на протяжении двух лет «демонстрировала атакующий футбол».

Таким образом, динамовцы второй сезон подряд нашли чем поразить тех, кто внимательно следит за отечественным футболом.

Год назад это был их рывок на финише дебютного для Марцела Лички в «Динамо» чемпионата страны, который, казалось, должен был принести московскому гранду, собравшему в советскую эпоху огромное количество трофеев, первое российское золото. К заключительному туру клуб подошел лидером. «Динамо», чтобы обеспечить себе титул, не пропустив вперед преследователей — «Зенит» и «Краснодар», достаточно было сыграть с краснодарцами вничью на выезде. «Динамо» проиграло — 0:1. Золото досталось «Зениту», а динамовцы рухнули на третью позицию.

Теперь они удивили не укладывающимся в привычные футбольные шаблоны кадровым ходом. Тренерские отставки в концовке сезона, особенно если, как в случае с Марцелом Личкой, срок действия контракта наставника истекает совсем скоро, уже летом,— большая редкость. Обычно они происходят, когда команда попадает в глубокий кризис и терпит явную катастрофу. Но про «Динамо» так все-таки не скажешь.

В текущем сезоне оно действительно выглядело не таким ярким и убедительным, как в предыдущем. Особенно это касается весенней части, в которой «Динамо» приходится играть без ключевой фигуры нападения — форварда Константина Тюкавина, сразу после зимнего перерыва получившего тяжелую травму — разрыв крестообразных связок. В восьми турах чемпионата, последовавших за его возобновлением, динамовцы одержали всего три победы. В Кубке России они сначала не прошли в «Пути РПЛ» ЦСКА, а во вторник вылетели из турнира, уступив на втором этапе полуфинального раунда «Пути регионов» «Спартаку» — 1:2 — во встрече, в которой растранжирили множество отличных моментов.

При этом в первенстве положение «Динамо» еще отнюдь не такое, чтобы фиксировать отсутствие у него мотивации.

Клуб располагается на пятом месте в таблице. Но его отставание от замыкающего топ-тройку ЦСКА совсем невелико — всего четыре очка. В календаре у динамовцев четыре матча. В двух из них они сыграют с находящимися впереди оппонентами — «Спартаком» и «Краснодаром». Успех в этих играх наверняка поднимет «Динамо» в классификации.

В ближайшем матче, в понедельник, ему предстоит встретиться на выезде с «Крыльями Советов». Кто будет руководить командой в этой игре, «Динамо» после объявления об отставке Марцела Лички не проинформировало. Ряд источников, таких как «Спорт-Экспресс», предполагают, что до окончания сезона статус исполняющего обязанности наставника будет доверен члену штаба Лички Ролану Гусеву.

Алексей Доспехов