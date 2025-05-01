Тропа зовет

Власти Перми в суде оспаривают право собственности девелопера Михаила Клюйкова и перевозчицы Марины Одинцовой на спортивное сооружение на правом склоне реки Егошихи. В администрации говорят, что участок, на котором расположено строение, находится в муниципальной собственности, а само оно разрушено и прилегает к маршруту экотропы Северная дамба — бульвар Гагарина, 24. Михаил Клюйков процесс не комментирует. Юристы отмечают, что размещение на публичном участке здания или сооружения в частной собственности не только дает его собственнику право пользоваться этой территорией, но и получить землю в долгосрочную аренду или, в отдельных случаях, даже приватизировать ее без торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Городской департамент земельных отношений обратился в суд с требованием признать отсутствующим право собственности предпринимателей Михаила Клюйкова и Марины Одинцовой на спортивное сооружение, расположенное на правом склоне реки Егошихи в Перми. Сооружение, находящееся западнее здания №37 по бульвару Гагарина, имеет протяженность 252 м и находится в общедолевой собственности Михаила Клюйкова (доля в праве 3/4) и Марины Одинцовой (1/4 долей). На публичной кадастровой карте площадь сооружения не указана, но известно, что объект возвели в 2001 году.

Одновременно с исковым заявлением департамент земельных отношений ходатайствовал об обеспечительных мерах виде наложения ареста на принадлежащее ответчикам сооружение. 18 апреля суд ходатайство истца удовлетворил.

В пресс-службе администрации Перми «Ъ-Прикамье» пояснили, что участок по ул. Уральской, з/у 123, на котором расположено спорное строение, находится в муниципальной собственности. «Департаментом земельных отношений подано исковое заявление о признании отсутствующим права собственности, поскольку спортивное сооружение находится в разрушенном состоянии. В силу ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности прекращается при гибели или уничтожении имущества»,— отметили в администрации. По данным управления по экологии и природопользованию администрации Перми, эта площадка прилегает к уже обустроенному маршруту экотропы Северная дамба — бульвар Гагарина, 24.

Михаил Клюйков отказался комментировать судебный спор, а с Мариной Одинцовой «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.

Экотропа по маршруту «Северная дамба — бульвар Гагарина, 24» открылась в Перми недавно, одновременно с другими экотропами в долине реки Егошихи, построенными по проекту «Зеленое кольцо». Как сообщали в муниципальном предприятии «Горзеленстрой», в три новых пространства для прогулок предусмотрено 15 входов в районе Средней дамбы, завода Шпагина — Егошихинского некрополя и Красных Казарм. Экотропы представляют собой спуски, мостики и смотровые площадки на природный объект.

По данным сервиса Kartoteka.ru, девелопер Михаил Клюйков занимается арендой и управлением недвижимостью, числится соучредителем четырех обществ в этой сфере (ООО «Пирамида»), а также оптовой торговлей легковыми авто (ООО «Росма-Строй»), строительством (ООО «Регион-плюс»), содействием организации благоприятных условий и мест для отдыха (НП «Акватория»). Господин Клюйков является застройщиком проблемного объекта ЖК «Изумрудный», который ввели в эксплуатацию в 2023 году.

Марина Одинцова в качестве ИП ведет розничную торговлю одеждой в специализированных магазинах. Предприниматель владеет двумя краснокамскими и одной нижнетагильской компанией в сфере пассажирского транспорта (ООО «Орион», ООО «Альтаир») и торговли алкогольными и другими напитками (ООО «Импульс»).

Кандидат юридических наук, партнер юридической компании «Неделько и Партнеры» Константин Сичинский отметил, что подача органами местного самоуправления исков о признании отсутствующим права собственности на здание или сооружение, которое расположено на земле, находящейся в их собственности, в связи с его разрушением — распространенная практика. Сам факт размещения на публичном участке здания или сооружения в частной собственности не только дает его собственнику право пользоваться этой территорией, принадлежащей органу местного самоуправления (ст. 271 ГК РФ), но и дает ему право получить землю в долгосрочную аренду или, в отдельных случаях, даже приватизировать ее без торгов (ст. 39.20 ЗК РФ). «Таким образом, нахождение на публичном земельном участке разрушенного строения частного лица ограничивает права органа местного самоуправления по использованию данного участка самостоятельно или предоставлению такого права третьим лицам»,— говорит Константин Сичинский.

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Бронислав Садиков поясняет, что исход спора во многом зависит от состояния спорного объекта. Для установления этого обстоятельства суд может назначить экспертизу. Если суд придет к выводу о разрушении объекта, то может удовлетворить требования истца. Поскольку спорный объект находится на муниципальной земле, целью истца, скорее всего, является получение контроля над землей, где расположена постройка. При этом по закону собственник случайно погибшего сооружения, располагавшегося на чужой земле, имеет право в течение пяти лет восстановить его. В этом случае право на землю сохраняется, если иное не предусмотрено договором собственника сооружения и собственника земли. Таким образом, само по себе удовлетворение заявленного требования не будет означать прекращение прав предпринимателей на землю, обращает внимание адвокат.

Евгения Ахмедова