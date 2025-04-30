Ветераны извинились перед пензенским депутатом за просьбу проверить его медали

Трое ветеранов спецназа и трое участников СВО отозвали свою претензию и попросили прощения у депутата Гордумы Пензы Алексея Иванова. Об этом сообщил председатель пензенской городской думы Денис Соболев. Ветераны обвиняли депутата в том, что он носит чужие награды.

«Конфликт исчерпан исключительно с заявителями. С теми, кто использовал их для распространения мерзких инсинуаций и на протяжении нескольких дней поливал Алексея Иванова грязью, вопрос остается открытым»,— написал господин Соболев в своем Telegram-канале, которому сегодня, 30 апреля, поступило обращение с извинениями от ветеранов. Господин Соболев пообещал, что в Пензе будут добиваться наказания для всех, кто участвовал в травле депутата Иванова.

О том, что ветераны призвали проверить подлинность наград единоросса Алексея Иванова, «Ъ» писал 28 апреля. В своих претензиях они указывали, что в документах Минобороны есть информация о награждении депутата только одной российской медалью — «За отвагу». Авторы обращения указали, что действуют в интересах «боевых товарищей, находящихся в зоне СВО».

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутат лейтенанта Шмидта».