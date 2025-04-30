Пара Калинская—Кырстя вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Россиянка Анна Калинская в паре с румынкой Сораной Кырстей вышла в полуфинал теннисного турнира в категории WTA 1000. Соревнования проходят в Мадриде, призовой фонд составляет более €7,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Калинская на теннисном турнире в 2019 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Анна Калинская на теннисном турнире в 2019 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В четвертьфинале спортсменки обыграли чешку Линду Носкову и датчанку Клару Таусон. Игра длилась 59 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:3. В полуфинале Калинская и Кырстей встретятся с Се Шувэй из Тайваня и Еленой Остапенко из Латвии.

Анна Калинская и Сорана Кырстя занимают 89-е и 804-е места в парном рейтинге WTA соответственно. В одиночном разряде россиянка — 29-я ракетка мира, румынка — 122-я. Анна Калинская является обладательницей трех титулов WTA в парном разряде.

За выход в финал турнира также поборется российская теннисистка Вероника Кудерметова, она выступает в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. В полуфинале они сыграют против белоруски Виктории Азаренко и американки Эшлин Крюгер.

Финал турнира в женском парном разряде пройдёт 3 мая. В прошлом году победительницами стали испанские теннисистки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо.