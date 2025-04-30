Воронежский концерн «Созвездие» разработал новый комплекс РЭБ

Воронежский концерн «Созвездие» (входит в госкорпорацию «Ростех», управляется ГК «Динамика») разработал комплекс радиоэлектронной борьбы «Солярис НС». Сейчас опытный образец изделия проходит завершающую стадию испытаний, после которых планируется запустить серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Солярис НС» — модернизированная версия комплекса, объединяющая в себе функции «Соляриса-О», созданного для обнаружения БПЛА, и «Соляриса-Н» для их подавления. Новое оборудование представляет собой комплект размещенных на четырехметровой мачте передатчиков помех и обнаружителей.

Представители концерна считают, что уникальность разработки заключается в сочетании технологий обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех: «В состав "Солярис-НС " входят девять независимых передатчиков помех, дублирующих друг друга. Когда в одном из передатчиков включается режим прицельной помехи (в момент обнаружения объекта), остальные начинают работать в режиме заградительной помехи, чтобы не дать беспилотнику "прыгать" по частотам и выйти из зоны его блокировки».

Параллельно с излучением помеховых сигналов устройство запускает работу четырех каналов радиоподавления спутниковых навигационных систем (GPS/Navistar, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo). Несколько «Солярисов-НС» могут быть объединены в кластер для обеспечения круговой защиты объекта. Их можно устанавливать как на земле, так и на крышах зданий или стационарных вышках.

О создании радиоэлектронного кластера, в который вошло «Созвездие»,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова