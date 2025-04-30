Выручка «Газпрома» в 2024 году выросла на четверть

Выручка компании «Газпром» (MOEX: GAZP) по МСФО по итогам 2024 года выросла на 25%, до 10,7 трлн руб. Это второй максимальный результат в истории. Чистая прибыль группы в 2024 году увеличилась до 1,219 трлн руб. против убытка 629,1 млрд руб. годом ранее.

Финансовая отчетность «Газпрома» опубликована на портале раскрытия корпоративной информации. В ней среди прочего указано, что EBITDA за 2024 год выросла на 76%, до 3,108 трлн руб. Этот показатель стал третьим максимальным в истории компании.

Результаты по выручке, чистой прибыли и EBITDA превзошли прогнозы, которые «Газпром» делал в 2024 году. Компания уточняет, что наибольший вклад внес газовый бизнес, при этом «другие сегменты также обеспечили стабильно высокий результат».

По итогам 2023 года «Газпром» показал свой худший результат. Убыток компании составил 629 млрд руб., а выручка сократилась на 27%. Правительство тогда разрешило группе не выплачивать дивиденды третий год подряд. За 11 месяцев 2024 года, как писал «Ъ», «Газпром» увеличил добычу на 12,8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" занял по-европейски».