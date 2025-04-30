Неуплата налогов — психология звезд

В отношении Инны Тлиашиновой — блогера и психолога целого ряда звезд шоу-бизнеса — возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 431 млн руб. и отмывания денежных средств. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о заочном аресте проживающего в Дубае и объявленного в розыск автора тренингов на тему личностного роста и обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер и психолог Инна Тлиашинова

Фото: Телеграм-канал Инны Тлиашиновой Блогер и психолог Инна Тлиашинова

Фото: Телеграм-канал Инны Тлиашиновой

Уголовное дело по ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов и отмывание денежных средств) в отношении 43-летнего бизнес-коуча Инны Тлиашиновой возбуждено ГСУ СКР по Московской области. Основанием стали материалы, собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД и столичного УФСБ. Ими, в частности, было установлено, что в период с 2020 по 2022 год индивидуальный предприниматель Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 млн руб.

Как выяснили силовики, действовала дама точно по такой же схеме, как и ранее привлеченные к уголовной ответственности ее коллеги по цеху Валерия Чекалина и «королева марафонов» Елена Блиновская (последняя осуждена на пять лет колонии).

Инна Тлиашинова применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом заработка 150 млн руб. в год. На самом же деле она получала доход от реализации онлайн-курсов и тренингов на тему личностного роста и обогащения «в существенно большем размере».

Зарабатывала бизнес-коуч за счет созданной ею в 2020 году международной академии квантовой психологии «Мастер разборов» с различными онлайн-курсами. На них клиентам предлагалось решать как личные психологические проблемы, так и самим пройти обучение на психолога. Стоимость курса с «полной диагностикой всех сфер жизни и решением наболевших проблем при помощи опытных практикующих кураторов» начиналась от 2 тыс. руб.

В соцсетях можно найти отзывы тех, кто заплатил автору «Методик разбора» за «психологическую помощь» 350 тыс. руб. При этом, как утверждают авторы постов, результат от этих видеоуроков оказался нулевым. «Сам разбор — это плацебо, она взяла только один метод из всего арсенала психологии, объявила его своим (на самом деле автор — Берт Хеллингер), бизнес построен на принципах сетевого маркетинга с признаками секты и заточен лишь на привлечение максимального количества денег клиентов (адептов), студентов»,— пишут покупатели курсов Инны Тлиашиновой.

Сама Тлиашинова утверждает, что ее психологическими консультациями и методиками пользуются многие звезды шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Ани Лорак и других.

Как установили правоохранители, не желая переходить на общую систему налогообложения, бизнес-коуч незаконно дробила бизнес, организовав поступление доходов на счета родственников и доверенных лиц, уклонившись тем самым от уплаты налогов на сумму более 400 млн руб.

Якобы на эти деньги приобреталась недвижимость, дорогие автомобили, украшения, арендовался роскошный особняк в Подмосковье. Отметим, что в 2022–2023 годах, после того, как налоговики совместно с правоохранителями начали массовую проверку блогеров на предмет уклонения от уплаты налогов, Инна Тлиашинова ликвидировала несколько учрежденных ею в родном Ростове-на-Дону фирм (ООО «ГК «Бизнес-решения», ООО «Бизнес решения-ЮГ»), а также зарегистрированное в подмосковной Электростали ИП Тлиашинова Инна Алексеевна.

По данным силовиков, распродав свое имущество, включая квартиры в Ростове-на-Дону и автопарк, а часть якобы переоформив на доверенных лиц или родственников, Инна Тлиашинова весной 2023 года улетела в Дубай, где сейчас и проживает. В этой связи «звездного психолога» объявили в розыск, а следствие в ближайшее время намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте фигурантки. Между тем адвокат Инны Тлиашиновой утверждает, что его клиентка ни от кого не скрывается, а улетела в Дубай на отдых.

Олег Рубникович