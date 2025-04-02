В Воронеже 36-летнего мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы за госизмену

Воронежский областной суд признал 36-летнего Руслана Минакова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1) и хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Его приговорили к 19 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Также назначены штраф в 800 тыс. руб. и ограничение свободы на один год. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что с ноября 2022-го по январь 2024 года Минаков сотрудничал с представителями украинской разведки. Он выполнял задачи по дестабилизации обстановки и устрашению населения в Воронеже, Курской и Белгородской областях. С июня 2023 года по январь 2024-го Минаков изготавливал взрывные устройства самостоятельно или получал их через тайники по заданию украинских представителей. В сентябре 2023 года он провел разведку объектов железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» в Острогожском районе «в целях оценки возможности совершения диверсии». Полученные данные передал своим кураторам.

В конце прошлого года суд в Воронеже приговорил 19-летнего парня к 16 годам колонии за госзизмену, участие в террористической организации, прохождение обучения для осуществления диверсии и поджог транспортной инфраструктуры.

Анна Швечикова