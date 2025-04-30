В тамбовском Уварово хотят благоустроить набережную почти за 200 млн рублей

Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» тамбовского райцентра Уварово объявило конкурс по выбору подрядчика для благоустройства прибрежной зоны реки Ворона. Начальная максимальная цена контракта — 194 млн руб. Средства выделены в рамках субсидий из городского бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 14 мая, итоги подведут 19 мая.

Работы нужно выполнить в этом году в три этапа: с даты заключения контракта до 30 октября; с 1 июня до 10 декабря; с 30 октября по 15 декабря.

Проект «Вороний берег» охватывает площадь 9,9 га и включает создание инфраструктуры для отдыха, коммерческих объектов и функциональных площадок. Планируются расчистка территории, укрепление береговой линии, строительство киосков, туалетов, туристского центра, кафе и здания охраны. Подрядчики должны возвести ротонду «Вороний глаз» и амфитеатр «Гнездо». Будут установлены малые архитектурные формы, арт-объекты, площадки для пляжного волейбола и детских игр, включая научную площадку «Археология». Также предусмотрено создание понтонного мостика к острову, площадки для выгула и дрессировки собак, пляжа «Островки», пешеходных настилов и дорожно-тропиночной сети.

В марте 2024 года подряд на благоустройство набережной за 82,6 млн руб. при начальной цене в 93,1 млн получило местное ООО «Тамос». В апреле 2025 года контракт расторгли на основании одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Согласно порталу госзакупок, подрядчику оплатили 57 млн руб., при этом он выполнил работы на 47,6 млн руб. Разницу власти требуют вернуть.

На прошлой неделе стало известно, что площадь в тамбовском Рассказове за 116 млн руб. благоустроит местный «Реал-макс».

Анна Швечикова