Площадь в тамбовском Рассказове благоустроит местный «Реал-макс» за 116 млн руб.

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области в качестве подрядчика для благоустройства центральной площади города Рассказово выбрало местное ООО «Реал-макс» Михаила Шаумяна. Это следует из аукционной документации.

Цена контракта составила 116,5 млн руб. В аукционе также участвовала другая компания, предложившая 117,1 млн руб.

Подрядчику предстоит расчистить территорию, положить тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, устроить систему навигации и велопарковки, установить арт-объекты, доску почета, световые арки, информационный экран, посадить деревья, кустарник и газон, обустроить системы полива, освещения, видеонаблюдения.

Первый этап работ требуется выполнить с даты заключения контракта до 28 ноября, второй — до 31 декабря 2025 года. Гарантия составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Реал-макс» зарегистрировано в Тамбове в 2006 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Михаил Шаумян. Выручка общества в 2024 году составила 788 млн руб. (годом ранее — 858 млн руб.). Чистая прибыль — 6,4 млн руб., в то время как в 2023-м — 15 млн руб.

Егор Якимов