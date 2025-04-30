Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили дело за неуплату 431 млн рублей налогов

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой. Ее обвиняют в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

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Дело возбудили по материалам ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Установлено, что блогер с 2020 по 2022 год не уплатила налогов на 431 млн руб. с учетом штрафа.

По данным правоохранителей, Инна Тлиашинова находится за границей России. Следствие будет ходатайствовать о заочном аресте фигурантки.

Инна Тлиашинова называет себя автором методики «Мастер Разборов». В интервью журналу Voice она утверждала, что является долларовым миллионером и создателем Международной академии квантовой психологии. Своими клиентами блогер называла, в частности, артистов Филиппа Киркорова, Любовь Успенскую, Ани Лорак, актрису Марину Федункив, продюсера Яну Рудковскую и телеведущую Леру Кудрявцеву. На страницу блогера в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подписаны 467 тыс. человек.

Никита Черненко