Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Юморист и актер Михаил Галустян сообщил о разводе с Викторией Штефанец. Они были в браке 18 лет. По словам господина Галустяна, перемены в личной жизни связаны с «шансом на что-то новое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами»,— написал господин Галустян в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году, пишет Super.ru. У них родились две дочери — Эстелла и Элина. Сейчас девочкам 15 и 13 лет.

Полина Мотызлевская