Внесли свою ленту в общее дело

29 апреля президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград, где в канун Дня Победы встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кто бы мог подумать, что главным предметом дискуссии в их разговоре станет георгиевская ленточка, та самая. Только специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников мог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин в Волгограде держались друг друга и перил

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин в Волгограде держались друг друга и перил

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тепло и ветрено было на Мамаевом кургане. Девушки из роты МВД в военных гимнастерках и юбках выше колен цокали каблуками кирзовых сапог по лестнице, ведущей к кургану. Можно было потеряться во времени с ними и даже, быть может, хотелось… Тем более что интернета не было. Не только на Мамаевом кургане, а и вообще в городе. То есть все формальности, чтобы считать, что мы тут в 1943 году, были соблюдены, тем более если руководствоваться дорожными указателями «Сталинград» по всему городу…

А город при этом привели к празднику в порядок, по крайней мере, такое впечатление при беглом осмотре из окна автобуса складывалось. И Владимир Путин, а также Александр Лукашенко, которые по обыкновению пришли вдвоем, могли по пути сюда в этом убедиться. Они направились в Зал воинской славы, и господин Лукашенко, все обратили внимание, шел очень уж тяжелой поступью. Непросто ему отчего-то давались эти несколько десятков метров.

Туда, в зал, уже вносили венки от Владимира Путина и Александра Лукашенко (их привезли из Москвы попутным, можно сказать, самолетом, и еловые ветки так пропитали салон своим запахом, что, казалось, и на обратном пути будет такое впечатление, что венки везут обратно).

Потом они медленно, очень медленно поднялись по спиральному пандусу (информационные агентства сразу проинформировали, что они провели «переговоры на ногах») и направились, ни на секунду не перестав разговаривать, к могиле маршала Василия Чуйкова, про которого Владимир Путин рассказывал коллеге, уже несколько минут даже стоя возле нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У могилы маршала Чуйкова президенты задержались, и Владимир Путин все рассказал коллеге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ У могилы маршала Чуйкова президенты задержались, и Владимир Путин все рассказал коллеге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что-то всегда есть в этом месте, на Мамаевом кургане, возле списков тысяч людей, которые полегли здесь, возле этой надписи: «Железный ветер бил им в лицо, а они шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?» Здесь ты ни мгновение не можешь не думать про страшную битву за город, за реку, за страну, за жизнь — и насмерть…

Да, Мамаев курган — такое святое и вечное место, что и Вечный огонь кажется здесь домашним очагом. Как и камин в Белом зале администрации Волгоградской области.

Это ведь тоже зал славы: здесь золотом в мраморе увековечены фамилии почетных жителей города и области (среди них виднеются «Степашин С. В.», «Пахмутова А. Н.», «Исинбаева Е. Г.» — да-да, не иноагент же, не стерта, в том числе с лица города…). Обширнейший список Героев Социалистического труда, Героев Советского Союза… А также сияет одна фамилия в списке «матери-героини».

Выступив на форуме «Великое наследие — общее будущее», Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали сюда и сели у камина. Я ждал, что Александр Лукашенко наконец выскажется про что-нибудь от души, а то он, можно сказать, промолчал чуть не весь день, а это же нехарактерно.

— Знаю, что вы приняли решение о том, чтобы ваш парадный расчет тоже прошел по Красной площади,— обратился Владимир Путин к коллеге.

— Спасибо за эту возможность,— благодарил Александр Лукашенко.— В Сталинграде-Волгограде я уже бывал… И в советское время, и уже будучи президентом… Впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно… Очень проникся в свое время… У нас хорошее общее понимание процессов…Повестка международных отношений у нас абсолютно схожая, тут нечего даже и говорить. Мы этого даже не скрываем… Я забыл, кстати, на форуме сказать: у нас некоторые товарищи… Ну, и в России… Про георгиевские ленточки, про то, что память такая… Наверное, забыли, когда Бессмертный полк открывали, мы в Белоруссии таким путем пошли… Молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием Бессмертного полка у нас (видимо, организовала.— А. К.) шествие «Беларусь помнит». И никто не запрещает им ни в коем случае георгиевскую ленточку! Я поинтересовался историей… Советую: возьмите, поинтересуйтесь, пусть вам дадут историки!.. Мы этого не отрицаем, хотя своеобразная история этой ленточки…

Чего это вдруг Александр Лукашенко, давайте называть вещи своими именами, прицепился к георгиевской ленточке? Вроде ведь все с ней в порядке. И уж в России к ней точно никаких вопросов — зачем он так?..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За девушками в военной форме следует присматривать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ За девушками в военной форме следует присматривать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как известно, императрица Екатерина II утвердила георгиевскую ленточку в качестве знака поощрения солдат и офицеров, участвовавших в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов. Вручали ее и позже — за верность, храбрость и мужество на полях сражений. К ней прилагались белый крест или четырехконечная золотая звезда... Что такого-то? Зачем привлекать историков?..

А, может, сама по себе императрица смутила Александра Лукашенко? Так он и сам в каком-то смысле император.

— У нас (в Белоруссии.— А. К.) это цвета, как многие нас упрекают, советского флага,— продолжил господин Лукашенко.

Да, царское прошлое георгиевской ленточки, видимо, и сделало свое дело.

— Вы наши идеи знаете, мы знаем российские идеи…— добавил президент Белоруссии.— От Бреста до Владивостока у нас одно Отечество!.. Не по нашей воле два государства образовалось…

Да ведь уж сколько лет одно, союзное. Правда, совсем и оно никак не образуется…

— Я уверен, что наши дети оценят, что мы тут мучаемся, делаем…— говорил Александр Лукашенко.

Николай уж точно оценит. Ведь на его глазах все. Живой свидетель самоновейшей истории — именно он, Николай Лукашенко.

— И пусть никто не обижается, что мы часто встречаемся… Мы же ни от кого не отпихиваемся! — недоумевал президент Белоруссии.— Мы готовы принимать! Если Эмомали Шарипович (господин Рахмон, президент Таджикистана.— А. К.) согласился приехать к нам в деревню, в марте встречались… Посидели, поговорили (видимо, имеется в виду встреча в Ново-Огарево в марте этого года). Чего нас упрекать? Приезжайте!.. Нам не скучно!

Александр Лукашенко, наверное, считает дом Владимира Путина своим и приглашает сюда людей как к себе домой. И правильно делает!

— Александр Григорьевич, я не очень даже понимаю,— признался Владимир Путин,— о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте… Но догадываюсь, что это может быть. Но за этими символами стоит наша общая история, наше прошлое, настоящее и будущее!..

Что же с ней все-таки не так, с георгиевской лентой? О чем догадывался Владимир Путин?

Но нет, на самом деле дело было не в царском происхождении георгиевской ленты. А, судя по всему, в том, что с 2014 года в Белоруссии власти критически стали относиться к этим лентам. Их запрещали в школах, не рекомендовали продавать в магазинах… Не Александр ли Лукашенко тогда приветствовал запрет георгиевской ленточки? Что-то в происходившем тогда, в 2014 году, не устроило, видимо, президента Белоруссии. Что-то вызвало чувство внутреннего протеста.

И вот теперь он на самом деле реабилитировал георгиевскую ленту.

Видимо, и в собственных глазах.

Андрей Колесников, Волгоград