Научный руководитель ВШЭ: преподавателей нужно учить работать с ИИ

Для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс работе с ним необходимо обучать не только учеников, но и учителей. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов на lll международной конференции об образовании в современной экономике «#ВДЕЛЕ», организованной при участии ИД «Коммерсантъ».

По его словам, для укрепления грамотности за счет ИИ необходимо создать «систему образовательных практик и оценки образовательных результатов, которые бы имели в виду, что учащийся — школьник, студент — использует искусственный интеллект»: «И с этим сделать ничего не сможешь».

Необходимо учить работе с ИИ не только учеников, но и учителей, продолжил господин Кузьминов. «Каждый год промедления с глубинным обучением учителей, как работать с ИИ, просто разрушает школу»,— подчеркнул он.

Наконец, нужны новые «рутины». «Их невозможно "обнулить". Новая рутина — это ПРОМТ-грамотность, возможность поставить квалифицированно вопрос для ИИ, сформулировать ему задание, чтобы он дал тебе то, что нужно, с наименьшим числом ошибок», — резюмировал научный руководитель НИУ ВШЭ.