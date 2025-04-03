Сухой сезон

За прошедший год в связи с оперативной обстановкой в Курской области закрылось несколько предприятий по производству алкогольных и безалкогольных напитков, что привело к снижению индекса промышленного производства (ИПП) в отрасли. Эксперты отмечают, что для федерального рынка эти изменения несущественны, однако признают влияние сокращения производств на региональную экономику.

Закрытие заводов привело к значительному снижению объема производства напитков в регионе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сразу несколько предприятий по производству напитков прекратили деятельность в Курской области в 2024 году, сообщили в региональном правительстве. Речь идет о спиртзаводе ООО «Курскпродукт» в Глушковском районе, заводе по производству солода ООО «Авангард-агро-Курск», входящем в агрохолдинг «Авангард-агро», и трех МСП по производству упакованной воды.

В правительстве констатировали, что закрытие произошло «в связи с обострившейся обстановкой и введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации федерального характера с федеральным уровнем реагирования, а также режимом контртеррористической операции». Уточнить, были ли перенесены мощности завода на другие предприятия, не удалось.

В пресс-службе АО «Авангард-агро» пояснили, что завод столкнулся со сложностями, связанными с ведением боевых действий: на сегодняшний день нет железнодорожного сообщения, прекращены поставки газа. Компания планирует возобновить работу площадки после восстановления всех коммуникаций и подтверждения о полном разминировании прилегающей территории.

Закрытие заводов привело к значительному снижению объема производства напитков. По итогам 2024 года ИПП в этом сегменте составил 56,5%, объем отгрузки товаров этой категории снизился к уровню 2023 года на 45,2% и составил 2,7 млрд руб. Аналогичная ситуация наблюдается и в текущем году. В январе индекс производства напитков составил 39,7%, отгрузка — 3,4 млн руб., или 0,7% к аналогичному периоду 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Авангард-агро-Курск» зарегистрировано в Курской области в ноябре 2005 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 410,3 млн руб. Гендиректор — Олег Питинов. Учредитель — АО «Авангард-агро», зарегистрированное в Орловской области в январе 2004 года для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал — 7,3 млн руб. Генеральный директор — Алексей Киркин. Собственники не раскрываются.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Курскпродукт» зарегистрировано в Курской области в 2010 году, основной вид деятельности — производство пищевого спирта. Уставный капитал — 10 млн руб. Директор — Александр Мищенко. Учредители — АО «Росспиртпром» (99,9%) и ООО «Премиум» (0,01%). Учредителем АО «Росспиртпром» выступает ООО «Бизнес-альянс», которое, в свою очередь, принадлежит Владимиру Акаеву (99%) и Сергею Оболенскому (1%).

Напомним, спиртзавод «Курскпродукт» не раз попадал под обстрелы со стороны Украины. Так, в мае 2022 года его директор Дмитрий Гречаный сообщал «Интерфаксу», что в результате украинской атаки на предприятии один человек погиб и один получил ранения. О попадании по объектам завода СМИ также сообщали летом 2023 и зимой 2024 годов. Однако добиться федерального гранта на восстановление или поддержание предпринимательской деятельности как бизнесу, пострадавшему в результате обстрелов ВСУ, спиртзаводу не удалось в связи с ограничением Бюджетного кодекса: предприятие производит подакцизные товары.

Завод по производству солода в поселке Коренево Курской области открылся в 2011 году. В строительство предприятия было вложено 2,2 млрд руб. Тогда в компании отмечали, что видят перспективу площадки в производстве солода на экспорт.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз отметил, что федеральный рынок, скорее всего, не пострадает от закрытия этих заводов. «В приграничных черноземных регионах сосредоточено достаточно много производств напитков. Надо отметить, что Белгородская область понесла меньше потерь, а вот в Курской области разрушения довольно серьезные, что и сказалось на производствах. Отрасль переживет эти потери и даже, скорее всего, не заметит их. Другие предприятия просто нарастят мощности и покроют недостаток. А вот для региона и его жителей, особенно работников самих заводов, закрытия существенны»,— отметил эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что получение государственной поддержки возможно и для производителей подакцизных товаров. «В Курской области в 2025 году предоставление субсидий производителям подакцизных товаров возможно, с точки зрения закона ограничений нет. Проблему приостановки деятельности предприятий в Курской области это, впрочем, никак не снимает. Перенос производства в другой регион маловероятен по тем же причинам, по которым предприятия не функционируют: это создаст риски для лиц, которые будут непосредственно заняты в демонтаже и транспортировке оборудования. Наладка производства на новом месте потребует времени и средств, которые в такой ситуации вряд ли будут компенсированы за счет бюджета. По сути, им остается только ждать»,— подчеркнул господин Жарский.

Ульяна Ларионова