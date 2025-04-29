РФ и Куба подписали Декларацию о борьбе с односторонними принудительными мерами

Глава МИД России Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья подписали совместную Декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Стороны подписали документ на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Односторонние принудительные меры представляют собой экономическое давление одного государства на другое с целью добиться смены политического курса в последнем. Такие меры могут включать торговые санкции, в том числе эмбарго и прекращение финансовых потоков. Также страна—инициатор ограничений замораживает активы страны, подверженной давлению, запрещает въезд граждан этого государства.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал журналистам, что реагирование на односторонние ограничительные меры в торговле — одна из ключевых тем переговоров участников БРИКС. «В целом тематика международных расчетов, противодействия санкциям, она звучит внутри БРИКС не один год, и она от деклараций и определенных сигналов о намерениях постепенно трансформируется в нечто более предметное, конкретное, хотя это не слишком простой и не очень быстрый процесс»,— пояснил господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, страны БРИКС обсуждают разработку программы экономического партнерства на пять лет и создание новой инвестиционной платформы. «Мы ее двигаем в контактах со всеми партнерами по БРИКС, эта идея находит заинтересованный положительный отклик в большинстве случаев»,— заключил Сергей Рябков.