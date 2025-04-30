Украинских ветеранов признали террористами

В Южном окружном военном суде вынесен приговор пятерым жителям Мелитополя, участвовавшим в международном террористическом сообществе. За подготовку теракта в месте раздачи гуманитарной помощи им назначили от 11 до 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Мелитополя Игорь Горлов, Андрей Голубев, Александр Жуков, Владимир Зуев и Юрий Петров оказались на скамье подсудимых Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) в июне 2023 года, после того как примерно годом ранее они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в приготовлении к акту международного терроризма (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ).

До начала специальной военной операции все пятеро подсудимых являлись членами «Союза участников АТО Мелитополя». Эту организацию, объединявшую местных ветеранов войны с донбасским ополчением в период 2014–2022 годов, возглавлял некий Владимир Минко. После освобождения Мелитополя российской армией он стал организатором террористического сообщества, к которому, по данным следствия, добровольно присоединились Горлов, Голубев, Жуков, Зуев и Петров. Из фигурантов наиболее известен Андрей Голубев, который возглавлял мелитопольскую федерацию кунг-фу и служил в погранвойсках Украины.

По версии обвинения, участники сообщества в марте 2022 года стали готовить взрыв рядом с местом раздачи российскими властями гуманитарной помощи жителям Мелитополя. Одновременно с основным взрывом участники сообщества собирались расстрелять из гранатометов военную технику военнослужащих РФ, которые участвовали в гуманитарной акции.

Место совершения теракта определил Минко. Горлов, Голубев, Жуков, Зуев, Петров взяли на себя подготовку, в частности создание тайников с оружием и боеприпасами. После задержания в гараже одного из них сотрудники ФСБ нашли автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, патроны, противотанковые и противопехотные мины, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, снаряды для минометов, взрывчатку, детонаторы и даже ПЗРК «Игла».

Для взрыва злоумышленники решили использовать красный ЗАЗ-1102. Игорь Горлов изготовил бомбу и разместил ее в машине. Однако довести преступный умысел до конца предполагаемые террористы не смогли, так как их деятельность была пресечена российскими силовиками: первым они поймали Зуева, в течение последующих пяти дней нашли еще четверых. Минко задержать не удалось.

В ходе судебного процесса обвиняемые отказались признать вину. При этом Горлов и Голубев ходатайствовали о признании их военнопленными, в чем им было отказано. В итоге 29 апреля Горлов и Петров получили по 14 лет, Голубев и Жуков — по 12 лет, а Зуеву придется провести за решеткой 11 лет.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону