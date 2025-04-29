С тортом наперевес

Приговор террористу Егору Семенову, пытавшемуся отравить больше 70 российских летчиков, обжалует не только его защита, но и обвинение. Прокурор требовал для агента Службы безопасности Украины пожизненный срок, однако военный суд ограничился 27 годами заключения. Между тем сильнодействующие лекарства и отравляющие вещества все чаще используются для совершения террористических атак Украины в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура не согласилась с тем, что Егор Семенов (на фото) может выйти на свободу

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Прокуратура не согласилась с тем, что Егор Семенов (на фото) может выйти на свободу

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам строгого режима за госизмену и теракт с использованием отравляющих веществ (ст. 275 УК, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК). Первые пять лет срока фигурант проведет в тюрьме.

Процесс проходил в закрытом режиме, однако представителей прессы допустили на оглашение обвинительного заключения и резолютивной части приговора.

По данным следствия, в 2018 году Егор Семенов приехал с Украины в Россию на заработки, поселившись в подмосковных Химках. Имея высшее образование, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь установкой камер видеонаблюдения и другой техники. На иждивении у него находились жена и двое маленьких детей. В 2022 году мужчина получил гражданство России. Однако вскоре после этого, являясь противником специальной военной операции, он вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), предложив им свое сотрудничество.

«Семенов записал видео на украинском языке, где зачитал текст соглашения о сотрудничестве со спецслужбой и назвал выбранный псевдоним — "Номер 35"»,— сообщал прокурор на первом судебном заседании.

Осенью 2023 года по заданию кураторов Егор Семенов отправился в Армавир. Там на переведенные ему деньги он купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка «Кочари», а также заказал 20-килограммовый многоярусный торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища.

При помощи шприца Егор Семенов добавил в бутылки со спиртным и в торт лекарственный препарат «Кордиамин», который применяется для стимулирования нервной системы и при передозировке может вызвать судороги, проблемы с дыханием и привести к летальному исходу.

20 октября Егор Семенов вызвал курьера и отправил торт вместе с алкоголем в ресторан «Царская охота», где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков. В зале присутствовали 77 человек. Курьер объяснил, что подарок якобы прислал один из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. Участники банкета разрезали торт, но не стали пробовать, так как он сильно пах лекарствами. Военные сообщили о ситуации в ФСБ и полицию, которые оперативно установили отправителя подарка.

Егор Семенов, уже купивший обратные билеты на самолет в Москву, был задержан. По данным следствия, в дальнейшем он вместе с семьей планировал уехать в Египет — кураторы обещали перевести ему для поездки 400 тыс. руб. Денег он так и не получил.

В суде фигурант полностью признал вину. В прениях государственный обвинитель просил назначить Егору Семенову пожизненный срок.

По данным источника “Ъ”, знакомого с ходом судебного следствия, защита просила суд проявить к фигуранту, учитывая его семейное положение и помощь следствию, снисхождение.

Суд назначил «35-му номеру» 27 лет, что не устроило гособвинение, которое подаст на приговор апелляционное представление. Защита также обжалует судебное решение.

При этом, по данным источников “Ъ”, на высшей мере наказания прокуратура решила настаивать, учитывая, что у Егора Семенова появились последователи. Так, например, в январе ФСБ сообщила о задержании еще одного террориста, который по заданию СБУ, используя токсичные химические вещества (емкости забрал из тайника, получив его координаты), планировал обработать ими воздуховоды автомобилей руководителей одного из региональных предприятий ОПК, но вовремя был обезврежен чекистами.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев