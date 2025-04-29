Поисковый отряд Ростовской АЭС «Родник» помог найти останки 55 красноармейцев, погибших в боях с фашистскими захватчиками на Тверской земле

В 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Предприятия Росатома, в том числе Ростовская АЭС поддерживает мероприятия, направленные патриотическое воспитание, сохранение исторической правды и памяти о подвигах героев тех лет.



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В ежегодной «Вахте Памяти»* концерна «Росэнергоатом», которая в этом году проходила в районе деревни Егорье Тверской области, приняли участие около 70 поисковиков в составе семи поисковых отрядов из городов присутствия атомных станций России, в их числе и отряд Ростовской АЭС «Родник».

В местах, где работали поисковики, с осени 1941 по весну 1943 года шли кровопролитные бои. В марте 1943 года в результате Ржевско - Вяземской наступательной операции этот район был очищен от немецко-фашистских захватчиков войсками Калининского и Западного фронтов.

В ходе «Вахты Памяти» поисковики сводного отряда Концерна обнаружили останки 55 красноармейцев. Там же были найдены и 11 личных медальонов. В читаемом состоянии сохранились лишь 3, еще 4 медальона требуют дополнительной экспертизы, а на остальных информация утеряна.

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«По сохранившимся медальонам теперь можно опознать батальонного комиссара Ермолина Константина Алексеевича, 1906 года рождения, уроженца деревни Слободская (Кировская область), санитарного инструктора Желвакова Прокопия Григорьевича, 1912 года рождения, уроженца города Верхотурье (Свердловская область) и артиллериста Елисеева Тимофея Федоровича уроженца города Белебей (Башкортостан). Все они официально с лета 1942 года были признаны пропавшими без вести. Когда находишь медальон, кажется, будто держишь в руках чьё-то остановившееся сердце. Каждый выход в поле — словно встреча с теми, кто отдал за нас жизнь. Мы обязаны их выслушать. Это не мы находим их, это они находят нас», — поделился участник поискового отряда «Родник» Ростовской АЭС Руслан Арьков.

По словам исполнительного директора поискового движения концерна «Росэнергоатом» Дмитрия Смирнова, сейчас ведется работа по поиску родственников погибших солдат.

«Мы очень надеемся, что до 9 мая нам удастся найти родственников бойцов, и они получат самую важную весть в своей жизни. В августе состоится захоронение останков в городе Белый Тверской области. Впервые за долгие годы этим героям принесут цветы, отдадут воинские и духовные почести, зажгут памятные свечи», — отметил Дмитрий Смирнов.

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Поисковое движение концерна «Росэнергоатом» существует уже более 20 лет, а в 2018 году оно было официально оформлено как отдельная некоммерческая организация. Сегодня в рядах движения более 200 энтузиастов из числа работников предприятий атомной энергетики и неравнодушных жителей атомных городов.

Поисковое движение «Родник» был создан в 2008 году. В его состав вошли люди разных поколений, в основном - это работники Ростовской АЭС. Ежегодно «Родник» проводит «Уроки Мужества» в школах Волгодонска, и сельских школах территории присутствия АЭС, рассказывая молодому поколению о героизме и трагедии войны. Сегодня «Родник» является частью Объединения поисковых отрядов АЭС России.

«Мы считаем работу поискового отряда «Родник» миссией атомной станции. АЭС — это не только реакторы и турбины. Это люди, их история, их корни. Энергия мирного атома и энергия памяти — две силы, которые нельзя разделить. Мы даем свет городам, а “Родник” возвращает свет имён отстоявших наше будущее в борьбе с фашизмом. Пока наши сердца бьются — мы будем помогать им искать и находить павших героев», — подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.