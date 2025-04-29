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Генеральным директором баскетбольного клуба «Самара» станет Игорь Бочкарев

Должность генерального директора БК «Самара» займет ветеран куйбышевского баскетбола Игорь Бочкарев. Ранее этот пост занимал Алексей Ягунов, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игорь Бочкарев известен по выступлению за куйбышевский «Строитель». Он также играл в клубах Чехии, Туниса и Египта.

В последние годы Игорь Бочкарев возглавлял федерацию баскетбола Самары, а также работал в областной федерации баскетбола Самарской, где отвечал за развитие ветеранского спорта.

В январе текущего года баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, подал уведомление о банкротстве. Областные власти создали новое юрлицо — АНО «Баскетбольный клуб "Самара"», учредителем является министерство спорта региона. Ожидается, что вновь созданный клуб заявится в Единую лигу ВТБ под старым брендом БК «Самара».

В текущем сезоне БК «Самара» занял предпоследнее (11-е) место в Единой лиге ВТБ, потерпев 35 поражений в 44 матчах.

Андрей Сазонов

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