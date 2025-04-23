74 кубометра бревен экспортировали из Удмуртии в Узбекистан в начале года

74 куб. м оцилиндрованных бревен хвойных пород (ель, сосна) экспортировали из Удмуртии для монтажа бань в Узбекистан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

18 апреля специалисты управления проконтролировали отправка партии объемом 37 куб. м. В ходе досмотра были отобраны образцы для лабораторного анализа, которые подтвердили отсутствие карантинных объектов. В результате был выдан фитосанитарный сертификат для экспорта.

Напомним, 7,2 тыс. веников из пихты, дуба, березы и эвкалипта, а также 500 пучков сушеных трав (багульника, полыни горькой, донника и таволги) экспортировали из Удмуртии в Казахстан, ОАЭ, Австрию, Индонезию, США, Израиль и Азербайджан с начала 2025 года.