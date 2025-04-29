В Самарской области цены в марте выросли на 0,62%, годовая инфляция повысилась до 11,28%

В марте текущего года в Самарской области цены выросли на 0,62% к февралю. Годовая инфляция повысилась и составила 11,28%, что выше, чем в целом по стране (10,34%). Об этом сообщает самарское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего в прошлом месяце подорожали услуги, особенно услуги зарубежного туризма. Связано это с сезонным повышением цен на поездки в Турцию и Египет. За 12 месяцев прирост цен на услуги зарубежного туризма был минимальным среди других категорий услуг (1,64%). Также повысились цены на услуги пассажирского транспорта, за год прирост цен составил 17,05%. Выросла стоимость услуг онлайн-кинотеатров. За 12 месяцев телекоммуникационные услуги подорожали на 20,43%.

Существенно выросли за месяц цены на продукты питания. Заметно возросли цены на продукты из молока. Накопленный за 12 месяцев прирост цен на молочную продукцию, сыр и сливочное масло получился значительным (22,55%, 20,74%, и 41,97% соответственно). В территориальном учреждении отмечают, что подешевели куриные яйца, снизились цены на некоторые виды мясной продукции (куриные окорочка, охлажденные и мороженые куры).

Непродовольственные товары в марте и в целом за год прибавили в цене, но меньше, чем продукты питания и услуги. Заметнее всего в марте выросли цены на печатные издания. Также подорожала бытовая химия. А Телевизоры подешевели.

В ведомстве отмечают, что инфляция в Самарской области выше, чем по стране, отчасти из-за более существенного повышения цен на молочную продукцию. В магазины области значительная доля молочной продукции привозится из других регионов-поставщиков. Заметно меньше, чем в целом по стране, повысились цены на услуги в сфере зарубежного туризма, а также на бытовые услуги и услуги ЖКХ.

Руфия Кутляева