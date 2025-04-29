Мишустин: российская IT-индустрия показывает неплохие результаты

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что за последние пять лет среднегодовой темп роста российской IT-индустрии составил 28%. Ее вклад в ВВП страны за этот период вырос почти в два раза. Он уточнил, что это неплохие результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Видим хороший опыт полного перехода заказчиков на российские программные продукты. Многие успешно опробованы, тиражируются и применяются в компаниях, по ряду продолжается доработка»,— сказал Михаил Мишустин на сессии о промышленном программном обеспечении тяжелого класса (цитата по сайту правительства).

Как напомнил премьер-министр, президент Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить переход 80% российских организаций ключевых отраслей на российские программные продукты. По его словам, с 2020 года спрос на них вырос в два-три раза, а продажи систем для облачной инфраструктуры и управления базами данных увеличились более чем в десять раз.

Господин Мишустин добавил, что таким результатам способствовало в том числе санкционное давление, на фоне которого предприятия стали чаще выбирать отечественные технологии. Еще одним фактором, по его словам, стала работа 36 индустриальных центров компетенций, которые были созданы для объединения заказчиков с успешным опытом внедрения цифровых решений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Софт у станка».