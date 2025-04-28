Софт у станка

Рынок российского софта для промышленности вырос за год более чем на 17% и будет дальше ежегодно прибавлять примерно 11%, прогнозируют эксперты. Однако сдерживать дальнейшее развитие этого сегмента могут недостаточная пока зрелость отечественных продуктов, невысокий общий уровень цифровизации промышленного сектора и регуляторные требования со стороны ФСТЭК и ФСБ. Участники рынка отмечают спрос со стороны крупных компаний на свои продукты, однако видят риски возвращения иностранных IT-разработчиков в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Объем российского рынка промышленного программного обеспечения (ПО) за 2024 год вырос на 17,6%, до 60 млрд руб., следует из совместного исследования МФТИ, SK Capital и группы ОМЗ «Перспективные технологии». Ежегодные темпы роста прогнозируются на уровне 11%. Более половины объема рынка приходится на системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и управления ресурсами компании (ERP), их объем составил 31 млрд руб. по итогам года. Среди ключевых драйверов роста аналитики отмечают активную поддержку отрасли со стороны государства, которое помогает ускорить замещение ушедших из РФ SAP, Oracle и Microsoft, новые разработки отечественных компаний, расширение собственной экосистемы и др. Однако в исследовании отмечается, что не все заказчики используют отечественные решения. Так, например, в сегменте САПР в денежном выражении доля российских компаний за год составила 90%, при этом менее 15% заказчиков действительно пользуются приобретенными решениями, продолжая работать на иностранных AutoCAD или Solid Edge компании Siemens.

Несмотря на рост рынка, авторы документа отмечают ряд ограничений в отрасли. Среди них технологическое отставание российских предприятий, несмотря на стремление к цифровизации. «Россия все еще отстает от мирового уровня приблизительно на десять лет в сфере микроэлектроники, которая является одним из ключевых производственных компонентов в структуре промышленного оборудования и средств связи нового поколения»,— говорится в документе. Помимо этого, влияют ограничения со стороны государства, например регуляторные требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ, «необходимость сертификации каждого элемента инфраструктуры значительно удлиняет сроки и увеличивает стоимость реализации проектов».

Стоит отметить, что уровень цифровизации в промышленности в РФ достигает только 25–30%, оценивает гендиректор BPMSoft (входит в IT-холдинг Lansoft) Юрий Востриков: «Многое по-прежнему осуществляется вручную или с использованием примитивных цифровых инструментов». Также, добавляет он, замена систем уровня SAP или Oracle требует времени, серьезных инвестиций и компетенций. Некоторые заказчики из-за незрелости российского ПО занимаются кастомизацией софта под себя, это ведет к более длинным срокам перехода и увеличенным инвестициям, добавляет директор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что «больше половины компаний запустили новые проекты по разработке отечественного ПО, это максимальная инвестиционная активность в IT-отрасли за последние три года». При этом, по данным Минцифры, «никто не заявлял о барьерах со стороны ФСБ и ФСТЭК».

Сложности с оформлением документов через ФСТЭК и ФСБ не должны восприниматься как элемент сдерживания, говорит замгендиректора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент» (разрабатывают российскую САПР) Михаил Бочаров. По его словам, отсутствие этого механизма несет риски появления под маркой отечественного продукта иностранного аналога. «Что касается проблемы функционала, то ею иногда прикрывают другие проблемы, например сложившуюся интеграцию в существующие цифровые экосистемы, навыки персонала и т. д.— проблемы, которые требуют финансовых и временных ресурсов»,— уверяет он.

Рост российского ПО сохранится, считает директор АПКИТ (входят Т1, Acer, Softline и др.) Николай Комлев. Однако в первой половине года некоторые заказчики могут придержать бюджеты в ожидании возвращения западных вендоров. «Высокая ключевая ставка также подмораживает IT-бюджеты»,— говорит он. Из-за ключевой ставки и потенциального возвращения иностранных компаний процесс миграции на российское ПО уже замедлился, говорит управляющий директор компании «Норбит» (входит в ГК «Ланит») Владимир Ветроградов. «Особенно сильно это стало чувствоваться весной 2025 года. Многие компании по возможности откладывают любые инвестиции в ПО, в целом можно говорить о гарантированной стагнации российского IT-рынка по итогам 2025 года»,— прогнозирует он.

Тимофей Корнев